Schnegelberger (Lauck) (Lauck) Elisabeth Margaretha
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения31.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1853
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: Maria Sophia
Отец ребёнка: Schnegelberger Johann Peter
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
1876
Смерть
Неизвестно