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Schnegelberger (Lauck) (Lauck) Elisabeth Margaretha

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

31.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1853

Отец: Lauck Johann Georg

Мать: Lauck (georg) Susanna Katharina

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: Maria Sophia

Отец ребёнка: Schnegelberger Johann Peter

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
1876

Муж: Schnegelberger Johann Peter

Смерть
Неизвестно
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