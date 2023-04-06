Никифоров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Никифоров Иван Устинович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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