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Бухвалов Петр Миронов

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Бухвалов Мирон Михайлов (Никифоров)

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвалова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бухвалов Федор Петров

Мать ребёнка: Бухвалова Марфа Иванова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1811
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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