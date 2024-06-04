Бухвалов Петр Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Бухвалов Мирон Михайлов (Никифоров)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухвалова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Бухвалова Марфа Иванова
Смерть
1811