Чулков Семен Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Семен Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1810

Жена: Чулкова Мария Егорова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених вторым браком, невеста вторым браком. Поручители: села Великого крестьяне Гаврило Данилов, Иван Чулков, Дмитрий Холопов. Таинство совершал благочинный иерей Алексий с дьяконом Иоанном Тимофеевым... Показать все
Смерть
Неизвестно
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