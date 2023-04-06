Чулков Семен Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1810
Жена: Чулкова Мария Егорова
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених вторым браком, невеста вторым браком. Поручители: села Великого крестьяне Гаврило Данилов, Иван Чулков, Дмитрий Холопов. Таинство совершал благочинный иерей Алексий с дьяконом Иоанном Тимофеевым... Показать все
Смерть
Неизвестно