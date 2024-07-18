Егоров Егор Михайлович
Место рожденияс. Гривки
Дата рождения1887
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.?.419
Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна
Рождение
1887
Отец: Егорова Михаил
Мать: Егорова - -
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шасталова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Хорькова Полина Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна
Смерть
1934