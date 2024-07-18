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Егоров Егор Михайлович

Место рождения

с. Гривки

Дата рождения

1887

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.?.419

Сын: Егоров Владимир Егорович

Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна

Рождение
1887

Отец: Егорова Михаил

Мать: Егорова - -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шасталова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна

Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Хорькова Полина Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Дарья Герасимовна

Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1934

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