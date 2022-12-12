Корнев Петр (Павел) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Петр (Павел) Федотович

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Место рождения

Козловский (уездн.центр - совр.Мичуринск) уезд Тамбовской губернии

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.02.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1858 по 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Козловский (уездн.центр - совр.Мичуринск) уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Смотрова Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Корнева Степанида Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Степанида Матвеевна

Смерть
18.02.1930
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
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