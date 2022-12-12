Корнев Петр (Павел) Федотович
Место рожденияКозловский (уездн.центр - совр.Мичуринск) уезд Тамбовской губернии
Дата рождения1859
Дата смерти18.02.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Козловский (уездн.центр - совр.Мичуринск) уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Смотрова Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Корнева Степанида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1930
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край