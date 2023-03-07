Латышевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения17.06.1839
Дата смерти30.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1839
Отец: Латышевъ Иванъ
Мать: Латышева Екатерина
Бракосочетание
17.01.1860
Жена: Латышева Анна
Рождение ребёнка
24.03.1863
Сын: Латышевъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Латышева Анна
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Латышевъ Алексей
Мать ребёнка: Латышева Анна
Смерть
30.10.1918
Причина смерти: Старости