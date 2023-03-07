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Латышевъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1839

Дата смерти

30.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1839

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Латышевъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Латышевъ Алексей

Мать ребёнка: Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.10.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старости
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