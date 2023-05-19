Бабина (Ефанова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Ефанова) Елена Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1812

Дата смерти

02.04.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1834

Муж: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ивошина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бабин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Бабин Лукьян Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1842
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