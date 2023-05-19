Бабина (Ефанова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти02.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1834
Муж: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ивошина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бабин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1842