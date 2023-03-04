Зубарева Офросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710