Зубарева Офросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарева Офросинья Андреевна

Зубарева Офросинья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Зубарев Лазар Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Зубарев Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Никитович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close