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Макарова Устиния Алексеевна

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Макаров Алексей Петрович

Мать: Макарова Ирина Львовна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 1823 года - 9 лет. Осн.: ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 167, № 84 (305) В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 1825 года - 8 лет?. Осн.: ГАЗК, ф. 282, оп. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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