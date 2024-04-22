Макарова Устиния Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Макаров Алексей Петрович
Мать: Макарова Ирина Львовна
В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 1823 года - 9 лет. Осн.: ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 167, № 84 (305) В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 1825 года - 8 лет?. Осн.: ГАЗК, ф. 282, оп. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно