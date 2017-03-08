Ягуткин Игнат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягуткин Игнат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2017

Отец: не указан

Мать: Ягуткина Алла Васильевна

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