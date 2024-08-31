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Четверикова Мария Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1846 ст.

Отец: Четвериков Артемий Моисеевич

Мать: Четверикова Христина Матвеевна

Мария Родители: Утинского прихода Кленовской волости починка Чумаковского из русских Артемий Моисеев Четвериков и законная жена его Христина Матфеева, оба православные
Крещение
06.08.1846 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: того же прихода, волости и починка из русских Спиридона Григориева Четверикова дочь девка Феодосия
Смерть
Неизвестно

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