Четверикова Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1846 ст.
Мария Родители: Утинского прихода Кленовской волости починка Чумаковского из русских Артемий Моисеев Четвериков и законная жена его Христина Матфеева, оба православные
Крещение
06.08.1846 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: того же прихода, волости и починка из русских Спиридона Григориева Четверикова дочь девка Феодосия
Смерть
Неизвестно