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Карташова -- Анастасия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Карташова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1897

Сын: Карташов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Карташова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Карташов Иван Степанович

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
22.05.1905

Сын: Карташов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карташов Александр Степанович

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Карташова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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