Карташова -- Анастасия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Карташова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1897
Сын: Карташов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Карташова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.05.1903
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
22.05.1905
Сын: Карташов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1908
Сын: Карташов Александр Степанович
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Карташова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Карташов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно