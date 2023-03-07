Садова (Шерстнева) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения19.03.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1869
Отец: Шерстневъ Михей
Мать: Шерстнева Устинья
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
25.02.1897
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
08.08.1899
Сын: Садовъ Петръ
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
02.09.1902
Сын: Садовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
20.12.1905
Сын: Садовъ Константинъ
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
28.07.1911
Сын: Садовъ Василий
Отец ребёнка: Садовъ Василій
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Садовъ Василій