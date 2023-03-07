Садова (Шерстнева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садова (Шерстнева) Ефросинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.03.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1869

Отец: Шерстневъ Михей

Мать: Шерстнева Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1897

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1899

Сын: Садовъ Петръ

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1902

Сын: Садовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Садовъ Константинъ

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1911

Сын: Садовъ Василий

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Садовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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