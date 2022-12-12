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Панарина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Панарин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Панарин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1886 или 1887

Сын: Панарин Захар Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Панарин Егор Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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