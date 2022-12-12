Панарина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Панарин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Панарин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1886 или 1887
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1889
Отец ребёнка: Панарин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно