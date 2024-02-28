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Чураков Филумен Егоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Егор Дмитрiев

Мать: Ирина Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1823

Жена: Макарова Васса Дмитрiева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чураков Феодор Филуменов

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1825

Сын: Чураков Григорiй Филуменов

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1832

Дочь: Чуракова Марфа Филуменова

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1834

Дочь: Агафiя Филуменова

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1835

Дочь: Афанасiя Филуменова

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филуменова

Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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