Чураков Филумен Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Егор Дмитрiев
Мать: Ирина Павлова
Бракосочетание
24.01.1823
Жена: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
25.01.1825
Сын: Чураков Григорiй Филуменов
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
01.09.1832
Дочь: Чуракова Марфа Филуменова
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
05.02.1834
Дочь: Агафiя Филуменова
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
09.10.1835
Дочь: Афанасiя Филуменова
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филуменова
Мать ребёнка: Макарова Васса Дмитрiева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Смерть
Неизвестно