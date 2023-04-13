Макарова (Чуракова) Васса Дмитрiева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1823
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Рождение ребёнка
25.01.1825
Сын: Чураков Григорiй Филуменов
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Рождение ребёнка
01.09.1832
Дочь: Чуракова Марфа Филуменова
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Рождение ребёнка
05.02.1834
Дочь: Агафiя Филуменова
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Рождение ребёнка
09.10.1835
Дочь: Афанасiя Филуменова
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филуменова
Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров
Смерть
Неизвестно