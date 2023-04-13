Макарова (Чуракова) Васса Дмитрiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Чуракова) Васса Дмитрiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1823

Муж: Чураков Филумен Егоров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чураков Феодор Филуменов

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1825

Сын: Чураков Григорiй Филуменов

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1832

Дочь: Чуракова Марфа Филуменова

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1834

Дочь: Агафiя Филуменова

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1835

Дочь: Афанасiя Филуменова

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филуменова

Отец ребёнка: Чураков Филумен Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно