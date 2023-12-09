Семёнов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Семёнов Николай Егорович

Мать: Людмила

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