Зинькова (Зинькова) Лилия Александровна
Место рожденияДонецкая область, Украина
Дата рождения28.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Донецкая область, Украина
Бракосочетание
11.03.2017
Ялта
Рождение ребёнка
08.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюта Алексей Владимирович
Ялта