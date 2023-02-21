Зинькова (Зинькова) Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинькова (Зинькова) Лилия Александровна

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Место рождения

Донецкая область, Украина

Дата рождения

28.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкая область, Украина
Бракосочетание
11.03.2017

Муж: Малюта Алексей Владимирович

Ялта
Рождение ребёнка
08.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюта Алексей Владимирович

Ялта
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