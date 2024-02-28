Степашкин Федор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степашкин Федор Константинович

Место рождения

Вольно-Никольское, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.05.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1839

Отец: Степашкин Константин Михайлович

Мать: Авдотья Федоровна Нестеровна

Вольно-Никольское, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1862

Сын: Степашкин Степан Федорович

Мать ребёнка: Акулина

Вольно-Никольское, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степашкин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашкина Наталья Наталья

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашкина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Акулина

Смерть
Неизвестно
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