Степашкин Федор Константинович
Место рождения
Дата рождения14.05.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1839
Рождение ребёнка
1862
Сын: Степашкин Степан Федорович
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашкина Наталья Наталья
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашкина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
Неизвестно