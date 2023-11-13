Перевощиков Спиридон Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Перевощиков Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Перевощикова Федосия Спиридоновна
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Перевощикова Ирина Спиридоновна
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Перевощикова Марфа Спиридоновна
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Перевощиков Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Перевощикова Елена Спиридоновна
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
05.12.1898
Сын: Перевозчиков Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно