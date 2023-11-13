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Перевощиков Спиридон Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Перевощиков Исай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Перевощикова Федосия Спиридоновна

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Перевощикова Ирина Спиридоновна

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Перевощикова Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Перевощиков Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Перевощикова Елена Спиридоновна

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Перевозчиков Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Перевощикова Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевощикова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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