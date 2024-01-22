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Мозжерина -- Вера Иумановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

25.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Мозжерина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.07.1898

Сын: Мозжерин Федор Иванович

Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Мозжерин Петр Иванович

Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Иван Васильевич

Смерть
25.12.1903
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
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