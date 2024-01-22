Мозжерина -- Вера Иумановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смерти25.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Мозжерина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.07.1898
Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
09.06.1902
Отец ребёнка: Мозжерин Иван Васильевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]