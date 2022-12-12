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Погадаев Георгий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Погадаев Иван Васильевич

Мать: Погадаева Ефимия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1812

Жена: Погадаева Матрона Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1812

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Погадаева Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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