Погадаев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
24.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1812
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Погадаева Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно