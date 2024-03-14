Степанида Ивановна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиМежду ?.03.1816 и ?.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евфимия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и ?.02.1834