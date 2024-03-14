Степанида Ивановна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Между ?.03.1816 и ?.02.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и ?.02.1834
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