Черненко Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Черненко Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Свердлова Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1862
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Черненко Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1868
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Черненко Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно