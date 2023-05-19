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Черненко Мария Тимофеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Черненко Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Свердлова Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1862

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Черненко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Черненко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1868

Сын: Черненко Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Черненко Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Черненко Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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