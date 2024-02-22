Асоскова (Лапина) Анна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 или 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1846
Мать: Лапина Мария Фокична
Бракосочетание
09.02.1862
Рождение ребёнка
19.08.1863
Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1866
Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1869
Дочь: Аршинова Александра Минаевна
Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич
Бракосочетание
04.10.1870
Рождение ребёнка
20.05.1872
Сын: Асосков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Асосков Алексей Агеевич
Смерть
Неизвестно