Асоскова (Лапина) Анна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова (Лапина) Анна Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 или 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1846

Отец: не указан

Мать: Лапина Мария Фокична

Бракосочетание
09.02.1862

Муж: Аршинов Минай Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1863

Сын: Аршинов Андрей Минаевич

Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Аршинов Семен Минаевич

Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1869

Дочь: Аршинова Александра Минаевна

Отец ребёнка: Аршинов Минай Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
04.10.1870

Муж: Асосков Алексей Агеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1872

Сын: Асосков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Асосков Алексей Агеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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