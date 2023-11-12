Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич
Рождение ребёнка
24.09.1904
Дочь: Губина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Губина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно