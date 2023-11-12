Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Губин Михаил Васильеич

Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич

Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: Губина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Губина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Сысоевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Василий Сысоевич

Смерть
Неизвестно
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