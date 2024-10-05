Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петровна

Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Петр Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
1841

Муж: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1841 О бракосочетавшихся Гремячка 5 59 22 села Гремячки госпожи поручицы Натальи Аристовой крестьянин Тимофей Яковлев, 19 и Девица Анна Петрова села Гремячки дворового человека Петра Данилова дочь, ... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неонила Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1842 О родившихся Гремячка 5 60 26 Неонила Тимофей Яковлев нет Анна Петрова
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1843 О родившихся Гремячка 5 61 28 Параскева Тимофей Яковлев нет Анна Петрова
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Татьяна Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1849 О родившихся Гремячка 5 67 22 Ольга Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

запись о рождении в Гремячке не найдена
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

запись о рождении в Гремячке не найдена
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Екатерина Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.