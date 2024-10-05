Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Петр Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Муж: Тимофей Яковлевич
1841 О бракосочетавшихся Гремячка 5 59 22 села Гремячки госпожи поручицы Натальи Аристовой крестьянин Тимофей Яковлев, 19 и Девица Анна Петрова села Гремячки дворового человека Петра Данилова дочь, ... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неонила Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
1842 О родившихся Гремячка 5 60 26 Неонила Тимофей Яковлев нет Анна Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
1843 О родившихся Гремячка 5 61 28 Параскева Тимофей Яковлев нет Анна Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Татьяна Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
1849 О родившихся Гремячка 5 67 22 Ольга Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
запись о рождении в Гремячке не найдена
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
запись о рождении в Гремячке не найдена
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковлевич
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Екатерина Тимофей Яковлев и Анна Петрова
Смерть
Неизвестно