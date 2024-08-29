Анна Тимофеевна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Тимофей Яковлевич

Мать: Анна Петровна

запись о рождении в Гремячке не найдена
Бракосочетание
1882

Муж: Калинин Иван Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Иван Зиновьев 19 Зиновий Никитин 1863 Гремячка Анна Тимофеева 18 Тимофей Яковлев 1864 Гремячка
Смерть
1883
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1883 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 225 Анна Тимофеева 20 Иван Зиновьев 1863

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