Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Тимофей Яковлевич
Мать: Анна Петровна
запись о рождении в Гремячке не найдена
Бракосочетание
1882
1882 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Иван Зиновьев 19 Зиновий Никитин 1863 Гремячка Анна Тимофеева 18 Тимофей Яковлев 1864 Гремячка
Смерть
1883
1883 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 225 Анна Тимофеева 20 Иван Зиновьев 1863