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Поджидаев (Пожидаев) Алексей Васильевич

Место рождения

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.03.1868 ст.

Дата смерти

07.10.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868 ст.

Отец: Пожидаев Василий Антонович

Мать: Пожидаева Олимпиада Андреевна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.03.1868 ст.
Бракосочетание
09.10.1887 ст.

Жена: Пожидаева Ольга Васильевна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1889 ст.

Сын: Поджидаев Пожидаев Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Пожидаева Ольга Васильевна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.10.1932
Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Поселок Марковский Привольный сельсовет, район Арык-Балыкский, Петропавловской области. В разное время: Аккан-Бурлукский, Чистопольский район, Акмолинская, Кокчетавская область.
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