Поджидаев (Пожидаев) Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1868 ст.
Дата смерти07.10.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868 ст.
Крещение
17.03.1868 ст.
Бракосочетание
09.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1889 ст.
Сын: Поджидаев Пожидаев Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Пожидаева Ольга Васильевна
Смерть
07.10.1932
Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Поселок Марковский Привольный сельсовет, район Арык-Балыкский, Петропавловской области. В разное время: Аккан-Бурлукский, Чистопольский район, Акмолинская, Кокчетавская область.