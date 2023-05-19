Мавра Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
взята тоеж сотни из деревни Аксак
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Агафон Васильев
Отец ребёнка: Василий Савельев (Тимкин)
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно