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Мавра Фёдорова

Место рождения

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята тоеж сотни из деревни Аксак
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Агафон Васильев

Отец ребёнка: Василий Савельев (Тимкин)

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Савельев (Тимкин)

Смерть
Неизвестно
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