Шалина Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина Полина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2008

Отец: не указан

Мать: Коренькова Марина Евгеньевна

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