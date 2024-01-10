Самородова Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Самородов Федор Филимонов
Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1854
Сын: Самородов Никита Филимонов
Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Самородов Константин Филимонов
Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно