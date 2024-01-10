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Самородова Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Самородов Федор Филимонов

Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Самородов Иван Филимонов

Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.05.1854

Сын: Самородов Никита Филимонов

Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Самородов Константин Филимонов

Отец ребёнка: Самородов Филимон Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Филимон Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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