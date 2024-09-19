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Смирнов Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Амосова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Перепелкина (Смирнова) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бондаренко (Смирнова) Ангелина Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Маркова (Смирнова) Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна

Смерть
1964
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

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