Смирнов Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Перепелкина (Смирнова) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бондаренко (Смирнова) Ангелина Петровна
Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Маркова (Смирнова) Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Смирнова (Амосова) Анна Павловна
Смерть
1964
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область