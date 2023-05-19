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Некрасов Герасим Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.02.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1809

Отец: Некрасов Иван Ефимов

Мать: Некрасова Ефимия Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1827

Жена: Некрасова Александра Иванова

Рождение ребёнка
15.12.1828

Сын: Некрасов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1831

Сын: Некрасов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Некрасова Праскева Дмитриева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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