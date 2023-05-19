Некрасов Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения26.02.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1809
Отец: Некрасов Иван Ефимов
Бракосочетание
04.11.1827
Рождение ребёнка
15.12.1828
Сын: Некрасов Петр Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Александра Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1831
Сын: Некрасов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Александра Иванова
Бракосочетание
30.01.1833
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно