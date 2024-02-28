Пилипенко Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Пилипенко Иван
Военная служба
С 1692 по 1693
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
1694
Сын: Пилипенко Яков Михайлович
Военная служба
С 1696 по 1697
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Турчиновская Анастасия Михайловна
Военная служба
1718
Полковий хорунжий (полковой хорунжий) Березанской сотни
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719