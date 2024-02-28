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Пилипенко Михаил Иванович

Место рождения

Березань, Київська область

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Пилипенко Иван

Мать: не указана

Березань, Київська область
Военная служба
С 1692 по 1693
Березань, Київська область
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
1694

Сын: Пилипенко Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Березань, Київська область
Военная служба
С 1696 по 1697
Березань, Київська область
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Турчиновская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Березань, Київська область
Военная служба
1718
Березань, Київська область
Полковий хорунжий (полковой хорунжий) Березанской сотни
Место жительства
Неизвестно
Березань, Київська область
Смерть
После 1719
Березань, Київська область
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