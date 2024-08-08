Тептяр Telyauly — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТептяр Telyauly

Тептяр Telyauly

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Tuhtar

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Тептяр Yarmuhammad Telyauly ulu

Мать ребёнка: не указана

Анаково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Брат Ибрай Тохторов из Анякова привел семейство и был в числе подписантов договора с башкирами ЯикСубинской волости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.