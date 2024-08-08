Тептяр Telyauly
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Tuhtar
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тептяр Yarmuhammad Telyauly ulu
Мать ребёнка: не указана
Анаково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Брат Ибрай Тохторов из Анякова привел семейство и был в числе подписантов договора с башкирами ЯикСубинской волости