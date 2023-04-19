Лабыгин Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лабыгин Михаил
Мать: Лабыгина Нина
Рождение ребёнка
07.08.1977
Рождение ребёнка
04.02.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лабыгина Людмила
Смерть
1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан