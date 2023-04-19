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Лабыгин Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лабыгин Михаил

Мать: Лабыгина Нина

Рождение ребёнка
07.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабыгина Людмила

Рождение ребёнка
04.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабыгина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабыгина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабыгина Людмила

Смерть
1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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