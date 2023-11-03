Шмелев Козьма Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: Шмелев Сидор
Рождение ребёнка
02.10.1853
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1856
Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1858
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно