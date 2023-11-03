Шмелев Козьма Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелев Козьма Сидорович

Шмелев Козьма Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: Шмелев Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1853

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Шмелев Симеон Кузьмич

Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.03.1858

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Шмелева Екатерина Алексеевна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close