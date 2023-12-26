Илюшечкин Мина Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшечкин Мина Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Илюшечкин Леонтий Минаевич

Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Илюшечкин Ирина Минаевна

Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Илюшечкина Татьяна Минаевна

Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна

Смерть
Неизвестно
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