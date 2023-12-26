Илюшечкин Мина Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Илюшечкин Леонтий Минаевич
Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Илюшечкин Ирина Минаевна
Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Илюшечкина Татьяна Минаевна
Мать ребёнка: Илюшечкина -- Евросинья Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно