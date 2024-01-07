Ведерников Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Василий Егорович

Место рождения

Shurtan, Krasnoufimskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Shurtan, Krasnoufimskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ведерников Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ведерникова Евпраксия Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

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