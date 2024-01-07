Ведерников Василий Егорович
Место рожденияShurtan, Krasnoufimskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Shurtan, Krasnoufimskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ведерников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Ведерникова Евпраксия Панфиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна