Каштанова Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанова Марина Михайловна

Каштанова Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1866

Муж: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
23.05.1869

Сын: Каштанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Каштанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
18.12.1874

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Каштанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Каштанов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.