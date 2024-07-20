Каштанова Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1866
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1869
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Каштанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
18.12.1874
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1876
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Каштанов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно