Голубева (Борисова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиМежду 1900 и 1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Борисов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.06.1870
Сын: Голубев Савелий (Савва) (Саввович)
Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Дочь: Голубева Евдокия (Саввовна)
Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Дочь: Пухова Екатерина (Саввовна)
Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1900 и 1901