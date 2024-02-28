Голубева (Борисова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Борисова) Ирина Ивановна

Место рождения

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Между 1900 и 1901

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Борисов Иван

Мать: ?

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.06.1870

Сын: Голубев Савелий (Савва) (Саввович)

Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голубев Иван Саввович

Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Дочь: Голубева Евдокия (Саввовна)

Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Дочь: Пухова Екатерина (Саввовна)

Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Голубев Василий Саввович

Отец ребёнка: Голубев Савва Тихонович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1900 и 1901
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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