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Яковенков Герман Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2010

Отец: Яковенков Руслан

Мать: Тишина Ирина Владимировна

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