Шемонаева Дарья Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаева Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Егор Ипатьевич

Рождение ребёнка
15.01.1863

Сын: Шемонаев Пётр Егорович

Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Шемонаев Василий Егорович

Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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