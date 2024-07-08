Шемонаева Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1863
Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Шемонаев Василий Егорович
Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Егор Ипатьевич
Смерть
Неизвестно