Зяблов Гаврила Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗяблов Гаврила Петров

Зяблов Гаврила Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1835 ст.

Сын: Зяблов Платон Гаврилов

Мать ребёнка: Зяблова Параскева Иванова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.72 д.89а л.562об.-563
Смерть
До 1859
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close