Зяблов Гаврила Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1835 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Иванова
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.72 д.89а л.562об.-563
Смерть
До 1859