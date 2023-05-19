Булгари Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
05.02.1913
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно