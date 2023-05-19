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Булгари Федор Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Булгари Василий Ильич

Мать: Булгари Синклитикия Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна

Рождение ребёнка
05.02.1913

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Булгари Прасковья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгари Прасковья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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