Горбачева Анисия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Евдокия Афонасьева
Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Латынцева Иулиания Афонасьева
Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов
Смерть
Неизвестно