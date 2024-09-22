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Горбачева Анисия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горбачев Егор Афонасьев

Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Евдокия Афонасьева

Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Горбачев Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Латынцева Иулиания Афонасьева

Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Горбачев Павел Афонасьев

Отец ребёнка: Горбачев Афонасий Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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