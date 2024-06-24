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Захарова (Истомина) Александра Дементьевна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Муж: Захаров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
06.12.1884 ст.

Дочь: Коркина (Захарова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Дочь: Захарова (Захарова) Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.

Сын: Захаров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.

Сын: Захаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1895 ст.

Дочь: (Захарова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Сын: Захаров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Дочь: (Захарова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.

Дочь: (Захарова) Мина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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