Захарова (Истомина) Александра Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1884 ст.
Дочь: Коркина (Захарова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Дочь: Захарова (Захарова) Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.
Сын: Захаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
17.12.1895 ст.
Дочь: (Захарова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Дочь: (Захарова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.
Дочь: (Захарова) Мина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Давыдович
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Смерть
Неизвестно