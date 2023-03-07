Кощеева (Чижова) Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Стефанида Савина
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кощеев Петр Савин
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Савина
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1793