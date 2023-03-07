Кощеева (Чижова) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Чижова) Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Стефанида Савина

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кощеев Петр Савин

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Савина

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Савва Артемьев

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793
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